Об этом заявил мэр города Чернигов Владислав Атрошенко.

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Он сказал, что враг сознательно уничтожил мост, соединяющий город с Киевским направлением. Поэтому сейчас нет возможности ни устроить гуманитарные коридоры, ни увезти раненых.

Пешеходный мост тоже сейчас под постоянными перекрестными обстрелами, поэтому перевозить грузы – опасно, ведь мост может упасть и погибнут люди.

Вопрос эвакуации не прост. Речь не будет идти о массовой эвакуации. Мы решаем вопрос о вывозе тяжелораненых любыми путями. На местном уровне мы не можем их прооперировать и гарантировать дальнейшую жизнь,

– отметил Атрошенко.

Эвакуация необходима 44 людям. Это военные и гражданские, в том числе трое детей.

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