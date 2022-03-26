На ней были не квадраты, а перечеркнутый белый круг. Об этом в эфире 24 канала рассказал ликвидатор, журналист из Славутича Александр Купный.

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Вероятно, в Славутиче был спецназ

В СМИ распространяли информацию о красных квадратах на вражеской технике, которая заехала в город, однако это неправда.

Никаких квадратов – красных, зеленых – на технике не было. На всей технике были знаки "О", но перечеркнутые по диагонали – перечеркнутый белый круг,
подчеркнул Купный.

По его словам, вполне вероятно, что это были не регулярные войска, а какой-то спецназ.

"Многие из них были в черной форме, но у них были красные повязки на руках и ногах. У них была достаточная экипировка", – отметил журналист.

Журналист рассказал о ситуации в Славутиче: смотрите видео

Отметим, что вражеская техника из России обычно имеет маркировку, нанесенную серым или белым цветом. Если вы обратили внимание на схожую маркировку, передайте информацию спецназовцам.

Інфографіка

Как обозначается вражеская техника / инфографика Минобороны Украины