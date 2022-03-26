На ней были не квадраты, а перечеркнутый белый круг. Об этом в эфире 24 канала рассказал ликвидатор, журналист из Славутича Александр Купный.

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Вероятно, в Славутиче был спецназ

В СМИ распространяли информацию о красных квадратах на вражеской технике, которая заехала в город, однако это неправда.

Никаких квадратов – красных, зеленых – на технике не было. На всей технике были знаки "О", но перечеркнутые по диагонали – перечеркнутый белый круг,

– подчеркнул Купный.

По его словам, вполне вероятно, что это были не регулярные войска, а какой-то спецназ.

"Многие из них были в черной форме, но у них были красные повязки на руках и ногах. У них была достаточная экипировка", – отметил журналист.

Журналист рассказал о ситуации в Славутиче: смотрите видео

Отметим, что вражеская техника из России обычно имеет маркировку, нанесенную серым или белым цветом. Если вы обратили внимание на схожую маркировку, передайте информацию спецназовцам.

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