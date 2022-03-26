На ній були не квадрати, а перекреслене біле коло. Про це в ефірі 24 каналу розповів ліквідатор, журналіст зі Славутича Олександр Купний.

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Ймовірно, у Славутичі був спецназ

У ЗМІ поширювали інформацію про червоні квадрати на ворожій техніці, яка заїхала в місто, однак це неправда.

Жодних квадратів – червоних, зелених – на техніці не було. На всій техніці були знаки "О", але перекреслені за діагоналлю – перекреслене біле коло,

– наголосив Купний.

За його словами, цілком ймовірно, що це були не регулярні війська, а якийсь спецназ.

"Багато з них були в чорній формі, але вони мали червоні пов'язки на руках і ногах. В них було достатнє екіпірування", – зауважив журналіст.

Журналіст розповів про ситуацію у Славутичі: дивіться відео



Зауважимо, що ворожа техніка з Росії зазвичай має маркування, нанесене сірим або білим кольором. Якщо ви звернули увагу на схоже маркування, передайте інформацію спецпризначенцям.

Як позначається ворожа техніка / Інфографіка Міноборони України