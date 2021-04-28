Из-за многочисленных обращений предпринимателей, в Чернигове позволили работу отдельных объектов в сфере торговли и общественного питания. Также принято решение об изменении учебного процесса детских садов и школ.

Заседание городского совета Чернигова провели в среду, 28 апреля 2021 года. Город "будет открываться" в 2 этапа: 29 апреля и 5 мая.

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29 апреля

С 29 апреля в городе заработают торговые точки, расположенные под открытым небом. Торгово-развлекательные центры и развлекательные центры остаются закрытыми.

Рестораны, кафе, бары и другие заведения питания смогут открыть летние площадки для своих посетителей. Внутри заведений размещать гостей пока не разрешили.

Расстояние между столиками должно быть не менее 2 метров. Клиентам разрешили садиться вместе по 4 человека, не считая детей до 18 лет. Также клиенты должны передвигаться по заведению в защитных масках.

Кроме того, в Чернигове заработают спортивные центры, рассчитанные на внешкольные занятия детей. Также доступ к спортивным залам получат спортсмены, которые готовятся к официальным соревнованиям.

5 мая

С 5 мая в Чернигове позволили посещения учебных заведений. В частностиречь идет о учебно-реабилитационные центры, учреждения дошкольного образования и общего среднего образования учениками 1 – 4 классов.

В городе будут проводить массовые спортивные мероприятия на открытом воздухе без зрителей. Также управление транспорта должно подготовить предложения по возобновлению работы общественного транспорта в обычном режиме.

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Чернигов в красной зоне

Министерство здравоохранения 26 апреля обновило распределение карантина по областям Украины. В красной зоне оказались 10 регионов, в том числе и Черниговская область.

Предприниматели вышли на протесты перед городским советом. Они жаловались на то, что не могут работать, поэтому не зарабатывают. Мэр сообщил, что надеется на выход Чернигова из карантина с 29 апреля.

Зоны карантина в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала