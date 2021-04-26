Предприниматели из Чернигова собрались на протест. Они не соглашаются с карантинными ограничениями красной зоны, которые действуют в области.

Из-за ограничений в области запрещена работа малого и среднего бизнеса. Однако налоги и арендную плату предприниматели должны платить.

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Детали протеста в Чернигове

Десятки людей требуют от властей поддержки. Они держали плакаты с надписями "Право на достойную жизнь", "Хватит убивать малый бизнес", "Не можете лечить – не мешайте работать" и другими.

С протестующими общался мэр Чернигова Владислав Атрошенко. Он подчеркнул, что работа городских властей никак не влияет на карантинные зоны, ограничения определяются Правительством.

Чернигов находится в красной карантинной зоне / Фото Общественного

Относительно уплаты налогов, мэр города заявил, что городской совет якобы "думает, как их компенсировать". Атрошенко отметил, что надеется на выход Чернигова из красной зоны уже в четверг, 29 апреля.

Требования предпринимателей

Предприниматели выдвинули определенные требования. Они стремятся отмены запрета на осуществление предпринимательской деятельности, которую ограничили из решения органа местного самоуправления и Кабмина.

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Среди требований есть возобновление полноценной работы торговых центров, непродовольственных рынков, магазинов. Бизнесмены надеются получить деньги из местного бюджета. В частности говорится о компенсации за:

проценты от кредитов;

арендную плату;

заработную плату;

налоги;

потерянный доход.

Предприниматели требуют отменить уплату единого налога плательщикам 2 группы упрощенной системы налогообложения за май и июнь 2021 года. Также они ожидают отмены налога на недвижимое имущество и землю.