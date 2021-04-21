Владислав Атрошенко заявил, что ситуация с коронавирусом в Чернигове ухудшается. Это, по его словам, означает, что карантинные ограничения не дают результата.

Что заявил мэр Чернигова

21 апреля в Черниговском горсовете состоялось заседание. Во время которого мэр выразил недоверие статистике по заболеваемости коронавирусом.

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По словам Атрошенко, статистика заболеваемости является стабильной, однако растет уровень госпитализации и летальных исходов.

Если большая летальность, значит этот процент (заболеваемости – 24 канал) одинаков. Он не может быть больше. Это означает, что большее количество людей болеет, которое мы не видим (в статистике – 24 канал). Мы видим уже тех, которые с достаточно серьезными симптомами. Не может быть такого, чтобы вдруг начало больше людей умирать,

– заявил Атрошенко.

Он подчеркнул, что это означает, что люди несерьезно относятся к карантинным требованиям. Соответственно действующие ограничения, по словам мэра, никакого эффекта не дают.

"Эти все мероприятия, которые объявляют – "до лампочки". Говоря человеческим языком", – пояснил чиновник.

Он отметил, что соотношение мер, которые несут вред семьям, которые потеряли работу и частным предпринимателям, которые вынуждены закрывать свой бизнес, не соответствуют тому эффекту, который есть. Мэр подчеркнул, что уровень сознания людей "близок к нулю".

Обратите внимание! За сутки 20 апреля, коронавирусом в Черниговской области заразились 193 человека. В то же время 348 лицам сделали прививки против COVID-19. 5 апреля в городе ввели локдаун. Так, общественный транспорт работает только по спецпропускам. Кроме того, в выходные он курсирует исключительно в определенные часы.