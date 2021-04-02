Спецпропуска и закрывают учебные заведения: в Чернигове также вводят локдаун
В Чернигове местные власти усилят карантин с 5 апреля. В городе закроют школы и переведут транспорт в режим спецперевозок.
Источник:"Суспильне"
Такое решение утвердили на заседании Черниговской городской комиссии по чрезвычайным ситуациям 2 апреля. Эти ограничения являются дополнительными, поскольку регион находится в красной зоне карантина.
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Какие ограничения будут действовать с 5 апреля
- Приостановят работу все учебные заведения (в частности, кружки и внешкольные центры). Исключение составляют детские сады.
- Запрещено посещение кладбищ на выходных.
- Работа общепита перейдет в режим заказов на вынос.
- Отдельно запретили работу точек выдачи кофе.
- Запрещено проведение культурных и спортивных мероприятий, а также работу кинотеатров.
Как будет работать общественный транспорт
- Общественный транспорт будет работать по аналогии с Киевом – в режиме спецперевозок.
- Пускать в автобусы будут только по пропускам и по количеству сидячих мест.
- В будни – по обычному графику, а в выходные транспорт будет ездить с 6:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00
- Соответствующее решение уже появилось на сайте Черниговского городского совета.
- Отмечают, что пропуска, которые выдали ранее будут действовать.
- Получить новые можно 3 – 4 апреля с 9:00 до 16:00 в кабинет №21 горсовета.
Что еще надо знать о локдауне в Чернигове
Сколько продлятся эти ограничения пока неизвестно. Мэр Владислав Атрошенко анонсирует полный локдаун, если количество госпитализированных в сутки превысит 370 человек. Для сравнения: за 1 апреля в больницы попали 323 человека.
Добавим, продовольственные рынки в Чернигове пока не закрывают – при условии соблюдения масочного режима и дистанции. За выполнением будет следить полиция.
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Зоны карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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