В Чернигове местные власти усилят карантин с 5 апреля. В городе закроют школы и переведут транспорт в режим спецперевозок.

Такое решение утвердили на заседании Черниговской городской комиссии по чрезвычайным ситуациям 2 апреля. Эти ограничения являются дополнительными, поскольку регион находится в красной зоне карантина.

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Какие ограничения будут действовать с 5 апреля

Приостановят работу все учебные заведения (в частности, кружки и внешкольные центры). Исключение составляют детские сады.

Запрещено посещение кладбищ на выходных.

Работа общепита перейдет в режим заказов на вынос.

Отдельно запретили работу точек выдачи кофе.

Запрещено проведение культурных и спортивных мероприятий, а также работу кинотеатров.

Как будет работать общественный транспорт

Общественный транспорт будет работать по аналогии с Киевом – в режиме спецперевозок.

Пускать в автобусы будут только по пропускам и по количеству сидячих мест.

В будни – по обычному графику, а в выходные транспорт будет ездить с 6:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00

Соответствующее решение уже появилось на сайте Черниговского городского совета.

Отмечают, что пропуска, которые выдали ранее будут действовать.

Получить новые можно 3 – 4 апреля с 9:00 до 16:00 в кабинет №21 горсовета.

Что еще надо знать о локдауне в Чернигове

Сколько продлятся эти ограничения пока неизвестно. Мэр Владислав Атрошенко анонсирует полный локдаун, если количество госпитализированных в сутки превысит 370 человек. Для сравнения: за 1 апреля в больницы попали 323 человека.

Добавим, продовольственные рынки в Чернигове пока не закрывают – при условии соблюдения масочного режима и дистанции. За выполнением будет следить полиция.

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Зоны карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала