У Чернігові місцева влада посилить карантинні обмеження з 5 квітня. В місті закриють школи та переведуть транспорт в режим спецперевезень.

Таке рішення затвердили на засіданні Чернігівської міської комісії з надзвичайних ситуацій 2 квітня. Ці обмеження є додатковими, оскільки регіон перебуває в червоній зоні карантину.

До теми Чернігівська область потрапила у червону зону

Які обмеження діятимуть з 5 квітня

Призупинять роботу усі навчальні заклади (зокрема, гуртки та позашкільні центри). Виняток становлять дитячі садочки.

Заборонено відвідування цвинтарів на вихідних.

Робота закладів громадського харчування перейде у режим замовлень на винос.

Окремо заборонили роботу точок видачі кави.

Заборонено проведення культурних та спортивних заходів, а також робота кінотеатрів.

Як працюватиме громадський транспорт

Громадський транспорт працюватиме за аналогією до Києва – в режимі спецперевезень.

Пускатимуть до автобусів лише за перепустками та за кількістю сидячих місць.

В будні – за звичайним графіком, а у вихідні транспорт їздитиме з 6:00 до 10:00 та з 16:00 до 20:00

Відповідне рішення вже з’явилось на сайті Чернігівської міської ради.

Зазначають, що перепустки, які видали раніше діятимуть.

Отримати нові можна 3 – 4 квітня з 9:00 до 16:00 в кабінет №21 міськради.

Що ще треба знати про локдаун в Чернігові

Скільки триватимуть ці обмеження наразі невідомо. Міський голова Владислав Атрошенко анонсує повний локдаун, якщо кількість госпіталізованих на добу перевищить 370 осіб. Для порівняння: за 1 квітня до лікарень потрапили 323 людини.

Додамо, продовольчі ринки у Чернігові наразі не закривають – за умови дотримання маскового режиму та дистанції. За виконанням слідкуватиме поліція.

Радимо ознайомитися Локдаун у містах та оновлені кольорові зони: як в Україні діє адаптивний карантин



Зони карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу