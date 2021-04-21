Владислав Атрошенко заявив, що ситуація з коронавірусом у Чернігові погіршується. Це, за його словами, означає, що карантинні обмеження не дають результату.

Що заявив мер Чернігова

21 квітня у Чернігівській міськраді відбулося засідання. Під час нього мер висловив недовіру статистиці щодо захворюваності на коронавірус.

Важливо Карантин в Україні продовжили до 30 червня

За словами Атрошенка статистика щодо захворюваності є стабільною, однак зростає рівень госпіталізації та летальних випадків.

Якщо більша летальність, значить цей відсоток (захворюваності – 24 канал) однаковий. Він не може бути більшим. Це означає, що більша кількість людей хворіє, яку ми не бачимо (у статистиці – 24 канал). Ми бачимо вже тих, які з досить серйозними симптомами. Не може бути такого, щоб раптом почало більше людей вмирати,

– наголосив Атрошенко.

Він підкреслив, що це означає, що люди несерйозно ставляться до карантинних вимог. Відповідно чинні обмеження, за словами мера, ніякого ефекту не дають.

"Ці всі заходи, які оголошують – "до лампочки". Людською мовою кажучи", – пояснив чиновник.

Він зазначив, що співвідношення заходів, які несуть шкоду сім'я, які втратили роботу та приватним підприємцям, які змушені закривати свій бізнес, не відповідають тому ефекту, який є. Мер наголосив, що рівень свідомості людей "близький до нуля".

Зверніть увагу! За добу 20 квітня коронавірусом у Чернігівській області заразилися 193 людини. Водночас 348 особам зробили щеплення проти COVID-19. 5 квітня у місті ввели локдаун. Так, громадський транспорт працює лише за спецперепустками. Крім того, у вихідні він курсує виключно у певні години.