Підприємці з Чернігова зібрались на протест. Вони не погоджуються з карантинними обмеженнями червоної зони, які діють в області.

Через обмеження у регіоні заборонена робота малого та середнього бізнесу. Однак податки та орендну плату підприємці мають сплачувати.

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Деталі протесту в Чернігові

Десятки людей вимагають від влади підтримки. Вони мали плакати з надписами "Право на гідне життя", "Досить вбивати малий бізнес", "Не можете лікувати – не заважайте працювати" та іншими.

З протестувальниками спілкувався мер Чернігова Владислав Атрошенко. Він наголосив, що робота міської влади ніяк не впливає на карантинні зони, обмеження визначаються урядом.



Чернігів перебуває у червоній карантинній зоні / Фото Суспільного

Щодо сплати податків, мер міста заявив, що міська рада начебто "думає, як їх компенсувати". Атрошенко зауважив, що сподівається на вихід Чернігова з червоної зони вже у четвер, 29 квітня.

Вимоги підприємців

Підприємці висунули певні вимоги. Вони прагнуть скасування заборони на здійснення підприємницької діяльності, яку обмежили через рішення органу місцевого самоврядування та Кабміну.

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Серед вимог є відновлення повноцінної роботи торгових центрів, непродовольчих ринків, магазинів. Бізнесмени сподіваються отримати гроші з місцевого бюджету. Зокрема мовиться про компенсацію за:

відсотки від кредитів;

орендну плату;

заробітну плату;

податки;

втрачений дохід.

Підприємці вимагають скасувати сплату єдиного податку, платникам 2 групи спрощеної системи оподаткування за травень та червень 2021 року. Також вони очікують скасування податку на нерухоме майно та землю.