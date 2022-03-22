По словам Владислава Атрошенко, многие ДРГ в Чернигове уничтожены, однако диверсанты продолжают появляться. В городе уже арестовывали шпионов у которых были украинская форма и документы. Мэр рассказал, что один из таких шпионов пытался зайти к нему.

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Причины для захвата Чернигова есть

Чернигов фактически перекрывает оккупантам дорогу на киевское направление. Атрошенко подчеркнул, что из-за особенностей местности, объехать город крайне неудобно, поэтому оккупанты пытаются взять город.

Еще одной причиной мэр Чернигова считает то, что Путин неоднократно называл этот город "колыбелью православия". То есть, это уже идеологическая причина.

Как работает черниговская тероборона

Владислав Атрошенко рассказал об одном минусе в теробороне Чернигова. С началом войны оружие выдали всех желающим, однако, как выяснилось, некоторым оно было нужно лишь для того, чтобы спать спокойнее.

Некоторому количеству оружие требовалось, чтобы спокойнее спать ночью. Ряды территориальной обороны со временем вычищаются от людей, которые не на передовой и не используют оружие по назначению. Оружие остается у патриотов, которые защищают нашу землю,

– заявил Атрошенко.

Мэр добавил, что при таком большом количестве желающих получить оружие, которое было тогда, трудно было не допустить ошибок, поскольку не было избирательности.

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