За словами Владислава Атрошенка, багато ДРГ в Чернігові знищені, однак диверсанти продовжують з'являтися. У місті вже й арештовували шпигунів, у яких була українська форма та документи. Мер розповів, що один із таких шпигунів намагався зайти до нього.

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Причини для захоплення Черінгова є

Чернігів фактично перекриває окупантам дорогу на київський напрямок. Атрошенко підкреслив, що через особливості місцевості, об'їхати місто вкрай незручно, тому окупанти намагаються взяти місто.

Ще однією причиною мер Чернігова вважає те, що Путін неодноразово називав це місто "колискою православ'я". Тобто це вже ідеологічна причина.