Из-за очередной угрозы атаки российских террористов в Чернигове снова взвыли сирены.

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Воздушная тревога в Чернигове

В Чернигове 5 марта примерно в 20:45 объявили о воздушной тревоге. Жителям города следует спуститься в укрытие и оставаться там до сигнала об отбое тревоги.

Напомним, в прошлый раз об опасности в городе предупреждали в 18:03.

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