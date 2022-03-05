При необходимости помогите пожилым родственникам или соседям добраться до укрытия. Не оставайтесь на улице.

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Находитесь в укрытии до тех пор, пока не получите сообщение об отбое тревоги. Выходить из хранилища раньше – опасно.

За несколько минут до объявления тревоги в Чернигове, сирены включили в Киеве, Харькове, Черкассах и Кировоградской области.

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