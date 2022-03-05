При потребі допоможіть літнім родичам або сусідам добратися до укриття. Не залишайтеся на вулиці.

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Перебувайте укритті аж поки не отримаєте повідомлення про відбій тривоги. Виходити зі сховища раніше – небезпечно.

Зауважимо, за кілька хвилин до оголошення тривоги у Чернігові, сирени увімкнули у Києві, Харкові, Черкасах та Кіровоградській області.

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