Оккупанты лупили из Градов
Около 12 часов российские оккупанты из "Градов" обстреляли микрорайон Масаны и проспект Мира на выезде из Чернигова в направлении Репок.
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Пока там работают спасатели, поскольку снаряд не разорвался. Жителей просят не мешать их работе и не трогать снаряды для безопасности.
Неразорвавшийся снаряд в Чернигове / Фото из фейсбука Черниговской ОГА
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