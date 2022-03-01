Окупанти гатили з градів
Близько 12-ї години російські окупанти з "градів" обстріляли мікрорайон Масани та проспект Миру на виїзді з Чернігова у напрямку Ріпок.
Варте уваги Обстріл Харківської ОДА: щонайменше 10 загиблих
Наразі там працюють рятувальники, оскільки снаряд не розірвався. Жителів просять не заважати їхній роботі та не чіпати снаряди задля власної безпеки.
Нерозірваний снаряд у Чернігові / Фото з фейсбуку Чернігівської ОДА
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