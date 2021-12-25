Соответствующее видео появилось в сети с утра 25 декабря. Его утром опубликовала в фейсбуке местная жительница Ольга Деркач.
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Необычное явление в Чернигове
Женщина подчеркнула, что видит грозу во время снегопада впервые за свои 30 лет. На видео сначала видна заснеженная улица, а затем – внезапно сверкает и ударяет гром. Отметим, что на вечер 25 декабря пост Деркач пересмотрели уже почти 70 тысяч раз. Он собрал более 700 реакций и около 130 комментариев.
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Как реагируют в сети
В комментариях к посту кто-то пишет, что гроза среди зимы – это плохой знак. Впрочем, другие обращают внимание на резкий перепад температур. Якобы он должен настораживать украинцев гораздо больше, чем его последствия, то есть гром.
- "Резкий перепад температуры и давления создал условия аналогичные летним. В результате молния и гром. Облако – всегда облако, хоть летом, хоть зимой";
- "Какой год, такая и погода";
- "В 1996 или 1997 году, я не помню точно, в январе тоже такое явление было";
- "Природные катаклизмы сейчас, к сожалению, являются постоянным явлением";
- "А я думал, что мне показалось".
Метеоролог Юрий Сибирцев в комментарии "Чеline" уточнил, что гроза пронеслась по Чернигову около 18:15. Это произошло во время прохождения кучево-дождевого облака. Он объяснил, что наблюдался грохот грома, сильный заряд снега, а также порывистый ветер. "Зимняя гроза – это довольно редкое явление", – отметил он.