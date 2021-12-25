Відповідне відео з'явилося у мережі зранку 25 грудня. Його зранку опублікувала у фейсбуці місцева мешканка Ольга Деркач.
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Незвичне явище у Чернігові
Жінка підкреслила, що бачить грозу під час снігопаду вперше за свої 30 років. На відео спочатку видно засніжену вулицю, а потім – раптово блискає та вдаряє грім. Зазначимо, що станом на вечір 25 грудня допис Деркач переглянули вже майже 70 тисяч разів. Він зібрав понад 700 реакцій та близько 130 коментарів.
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Як реагують у мережі
У коментарях до допису дехто пише, що гроза посеред зими – це поганий знак. Втім, інші звертають увагу саме на різкий перепад температур. Мовляв, він мав би насторожувати українців набагато більше, ніж його наслідки, тобто грім.
- "Різкий перепад температури та тиску створив умови аналогічні до літніх. В результаті блискавка і грім. Хмара - завжди хмара, хоч влітку, хоч взимку";
- "Який рік, така і погода";
- У 1996 чи 1997, не пам'ятаю точно, у січні теж таке явище було";
- "Природні катаклізми зараз, на жаль, є постійним явищем";
- " А я думав, що мені здалося".
Метеоролог Юрій Сібірцев у коментарі видання "Чеline" уточнив, що гроза пронеслася Черніговом близько 18:15. Це сталося під час проходження куповодощової хмари. Він пояснив, що спостерігався гуркіт грому, сильний заряд снігу, а також – поривчастий вітер. "Зимова гроза – це досить рідкісне явище", – зазначив він.