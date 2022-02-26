Об этом сообщает Черниговская ОГА. Под угрозой не только областной центр, но и другие города области.

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Эту ночь лучше провести в укрытии, – ОГА

От безнадеги враг использует все, что у него есть, и готов даже бомбить города. По возможности проведите эту ночь в укрытии,

– посоветовали в Черниговской ОГА.

Отметим, что вечером 26 февраля украинские защитники взорвали 56 цистерн с дизельным топливом врага, но наступать он не прекратил. В частности, говорится и об атаке на областной центр.

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