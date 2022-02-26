Про це повідомляє Чернігівська ОДА. Під загрозою не лише обласний центр, а й інші міста області.

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Цю ніч краще провести в укритті, – ОДА

Від безнадії ворог використовує усе, що в нього є і готовий навіть бомбити міста. За можливості проведіть цю ніч в укритті,

– порадили в Чернігівській ОДА.

Зазначимо, що ввечері 26 лютого українські захисники підірвали 56 цистерн із дизельним паливом ворога, проте наступати він не припинив. Зокрема, мовиться і про атаку на обласний центр.

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