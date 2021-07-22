Лодка не имела номеров и буквально неслась по воде, абсолютно не обращая внимания на пловца в воде. Момент налета зафиксировали камеры наблюдения.

Смотрите еще Нацгвардеец случайно прострелил себе ногу под Одессой

Водитель лодки просто скрылся

Инцидент произошел 18 июля в Чернигове на реке Десна. Все события сняли камеры наблюдения, пригодились и записи свидетелей с телефона.

Оказалось, что мужчина на моторной лодке просто налетел на пловца в реке. После происшествия в другом месте Десны его остановили очевидцы и пояснили, что он натворил.

Мужчина наехал лодкой на пловца и скрылся: смотрите видео полиции

Когда водитель лодки понял, что натворил, то просто развернулся и скрылся.

В полиции говорят, что уже установили личность водителя. Лодка – собственность его родственника. Уже открыли производство по статье 291 – нарушение действующих на транспорте правил, если это повлекло тяжкие последствия. Максимальная санкция наказания – лишение свободы на срок до 5 лет.

Пострадавший сам доплыл до берега, истекая кровью

Как рассказала мать пострадавшего ТСН, правая рука ее сына Виталия будто прошла через мясорубку. Он смог самостоятельно доплыть от центра реки до берега. Далее на песок его доставали отдыхающие.

Виталию перевязали руку жгутом, он еще 30 минут ждал, пока приедет скорая. До места, где он лежал, добраться можно лишь по пешеходному мосту.

Впрочем, время можно было и не тратить, рассказал родственник пострадавшего. Если бы катер переправил пострадавшего на берег. Но на спасательной станции сказали, что был лишь один дежурный и оставить без присмотра вещи он не мог.

В больницу пострадавшего привезли в тяжелом состоянии. Рука вся переломана, сосуды порезаны. Врачи пытаются ее спасти.