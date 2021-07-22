Човен не мав номерів і буквально нісся водою, абсолютно не зважаючи на плавця у воді. Момент нальоту зафіксували камери спостереження.

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Водій човна просто втік

Інцидент трапився 18 липня у Чернігові на річці Десна. Усі події зафільмували камери спостереження, згодилися і записи свідків з телефону.

Виявилося, що чоловік на моторному човні просто налетів на плавця у річці. Після події в іншому місці Десни його спинили очевидці і пояснили, що він накоїв.

Чоловік наїхав човном на плавця і втік: дивіться відео поліції

Коли керманич човна зозумів, що накоїв, то просто розвернувся і втік.

У поліції кажуть, що вже встановили особу кермувальника. Човен – власність його родича. Уже відкрили провадження за статтею 291 – порушення чинних на транспорті правил, якщо це спричинило тяжкі наслідки. Максимальна санкція покарання – позбавлення волі на строк до 5 років.

Постраждалий сам доплив до берега, стікаючи кров'ю

Як розповіла матір постраждалого ТСН, права рука її сина Віталія ніби пройшла через м'ясорубку. Він зміг самостійно доплисти від центру річки до берега. Далі вже на пісок його діставали відпочивальники.

Віталію перев'язали руку джґутом, він ще 30 звилин чекав, поки приїде швидка. До місця, де він лежав, дістатися можна лише пішохідним мостом.

Втім, час можна було і не витрачати, розповів родич постраждалого. Якби катер переправив постраждалого на берег. Але на рятувальній станції сказали, що був лише один черговий і залишити без нагляду майно він не міг.

До лікарні потерпілого привезли у тяжкому стані. Рука вся переломана, судини порізані. Лікарі намагаються її врятувати.