В субботу, 26 февраля, мэр Чернигова Владислав Атрошенко обратился к жителям города с призывом готовиться к уличным боям и защите города.
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Диверсанты в Чернигове
Кроме того, в Чернигове находится вражеская диверсионно-разведывательная группа! Этой информацией поделился военный координационный штаб. Есть данные, что кафиры передвигаются на полицейском авто марке Skoda с номерами 5183.
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