"Повернися живим з України!"
Про це повідомив радник очільника МВС Антон Геращенко у своєму телеграм-каналі. Він наголосив, що цю інформацію важливо максимально поширити в Росії.
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"Сьогодні ближче до вечора у Міністерстві оборони відкриється гаряча телефонна лінія для матерів, батьків, дружин, бабусь та дідусів, російських окупантів", – написав він.
Вона називатиметься – "Повернися живим з України!".
Навіщо така гаряча лінія
Геращенко наголосив, що на цій гарячій лінії можна буде запитати про таке:
- чи живі ваші рідні;
- чи взяли їх у полон;
- чи є поранення;
- з'ясувати, коли і як можна забрати тіло вашого загиблого родича.
Якщо ваша рідна людина у нас у полоні, ви зможете залишити для вашого чоловіка, сина коротку звістку,
– написав Геращенко.
Офіційна заява Міністерства оборони України з цього питання буде трохи згодом.
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Читайте текст публікації з телеграму Антона Геращенка:
ДУЖЕ ВАЖЛИВО! МАКСИМАЛЬНЕ ПОШИРЕННЯ В РФ!
Сьогодні ближче до вечора у Міністерстві оборони відкриється гаряча телефонна лінія для матерів, батьків, дружин, бабусь та дідусів, російських окупантів. Вона називатиметься – "Повернися живим з України!". На цій гарячій лінії Ви зможете впоратися про те, чи живі Ваші рідні, чи взяті в полон, чи є поранення або вирішити питання про те, коли і як Ви зможете забрати тіло Вашого загиблого родича. Якщо Ваша рідна людина у нас у полоні, Ви зможете залишити для Вашого чоловіка, сина коротку звістку. Трохи згодом буде офіційна заява Міністерства Оборони України з цього питання.
РОСІЯ ВСТАВАЙ!