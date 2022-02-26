"Вернись живым из Украины!"
Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что эту информацию важно максимально распространить в России.
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"Сегодня ближе к вечеру в Министерстве обороны откроется горячая телефонная линия для матерей, родителей, жен, бабушек и дедушек, российских оккупантов", – написал он.
Она будет называться – "Вернись живым из Украины!".
Для чего такая горячая линия
Геращенко подчеркнул, что на этой горячей линии можно будет спросить:
- живы ли ваши родные;
- взяли ли их в плен;
- есть ли ранения;
- выяснить, когда и как можно забрать тело вашего погибшего родственника.
Если ваш родной человек у нас в плену, вы сможете оставить для вашего мужа, сына короткое известие,
– написал Геращенко.
Официальное заявление Министерства обороны Украины по этому вопросу будет несколько позже.
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Читайте текст публикации из телеграммы Антона Геращенко:
ОЧЕНЬ ВАЖНО! МАКСИМАЛЬНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ В РФ!
Сегодня ближе к вечеру в Министерстве обороны откроется горячая телефонная линия для матерей, родителей, жен, бабушек и дедушек, российских оккупантов. Она будет называться – "Вернись живым из Украины!". На этой горячей линии Вы сможете справиться о том, живы ли Ваши родные или взяты в плен, есть ли ранения или решить вопрос о том, когда и как Вы сможете забрать тело Вашего погибшего родственника. Если Ваш родной человек у нас в плену, Вы сможете оставить для Вашего мужа, сына краткое известие. Несколько позже будет официальное заявление Министерства Обороны Украины по этому вопросу.
РОССИЯ ВСТАВАЙ!