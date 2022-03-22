Про це 21 березня повідомив мер Владислав Атрошенко в інтерв'ю українському виданню LB.ua.

Читайте також ЗСУ на Чернігівщині знищили транспорт окупантів із провіантом та боєприпасами

Точного підрахунку не ведемо, але – за моїми відчуттями – в місті лишається орієнтовно 130 тисяч людей. До війни було 285. Тож приблизно 150-155 тисяч людей виїхало,

– сказав міський голова.

До слова, Чернігів – один з обласних центрів, який постраждав від російської навали чи не найбільше, причому з перших днів повномасштабної війни.

Причина зрозуміла – місто закриває північний шлях на столицю України та є стратегічною точкою.