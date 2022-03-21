Россия планировала захватить Украину за несколько дней, поэтому у захватчиков сейчас есть серьезные проблемы с логистикой. Российские солдаты практически без пищи, поэтому все чаще прибегают к мародерству.

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Защитники уничтожили провизию и боеприпасы оккупантов

Украинские защитники продолжают давать достойный отпор врагам. Каждый день Россия теряет своих военных и технику.

Хороших новостей вам на ночь, украинцы! Не доедут до оккупанта боеприпасы и провианты. Два "КамАЗа" – минус. Силы сопротивления Черниговщины работают,

– рассказали защитники.

Всего за 25 дней войны погибли более 14,7 тысяч вражеских солдат. Оставшиеся – деморализованы. Большинство из них пытаются бежать в Россию или сдаться в плен.

Кроме того, ВСУ уничтожили очень много вражеской техники. Речь идет об убытках на миллиарды долларов.



Очередные успехи ВСУ на Черниговщине / Фото Оперативное командование "Север"



Сгорели 2 вражеских "КамАЗа" / Фото Оперативное командование "Север"



Они перевозили провизию и боеприпасы / Фото Оперативное командование "Север"

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