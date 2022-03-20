В Генштабе ВСУ подсчитали потери с 24 февраля по 20 марта. Однако уничтоженных россиян может быть больше, ведь подсчет сложно вести из-за постоянных боевых действий.

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Общие потери врага:

Генштаб ВСУ обнародовал общие боевые потери противника по состоянию 20 марта:

личного состава – 14 700 человек,

танков – 476 единиц,

боевых бронированных машин – 1487 единиц,

артиллерийских систем – 230 единиц,

РСЗО – 74 единиц,

средства противовоздушной обороны – 44 единиц,

самолетов – 96 единиц,

вертолетов – 118 единиц,

автомобильной техники – 947 единиц,

корабли и катера – 3 единицы,

цистерн с ГСМ – 60 единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 21 единица,

специальная техника – 12 единиц.

Актуальные потери оккупантов / инфографика Генштаб ВСУ

К слову, российские солдаты хотят "слинять" с минимальными потерями, поскольку знают, что цель ВСУ – уничтожить 100% захватчиков. Об этом свидетельствует еще один перехваченный разговор врага.

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