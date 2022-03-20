В Генштабе ВСУ подсчитали потери с 24 февраля по 20 марта. Однако уничтоженных россиян может быть больше, ведь подсчет сложно вести из-за постоянных боевых действий.
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Общие потери врага:
Генштаб ВСУ обнародовал общие боевые потери противника по состоянию 20 марта:
- личного состава – 14 700 человек,
- танков – 476 единиц,
- боевых бронированных машин – 1487 единиц,
- артиллерийских систем – 230 единиц,
- РСЗО – 74 единиц,
- средства противовоздушной обороны – 44 единиц,
- самолетов – 96 единиц,
- вертолетов – 118 единиц,
- автомобильной техники – 947 единиц,
- корабли и катера – 3 единицы,
- цистерн с ГСМ – 60 единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 21 единица,
- специальная техника – 12 единиц.
Актуальные потери оккупантов / инфографика Генштаб ВСУ
К слову, российские солдаты хотят "слинять" с минимальными потерями, поскольку знают, что цель ВСУ – уничтожить 100% захватчиков. Об этом свидетельствует еще один перехваченный разговор врага.
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