У Генштабі ЗСУ підрахували втрати з 24 лютого по 20 березня. Однак знищених росіян може бути більше, адже підрахунок складно вести через активні бойові дії в кількох регіонах України.

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Загальні бойові втрати Росії

Генштаб ЗСУ оприлюднив загальні бойові втрати противника станом 20 березня:

  • особового складу – 14 700 осіб,
  • танків – 476 одиниць,
  • бойових броньованих машин – 1487 одиниць,
  • артилерійських систем – 230 одиниць,
  • РСЗВ – 74 одиниць,
  • засоби протиповітряної оборони – 44 одиниць,
  • літаків – 96 одиниць,
  • гелікоптерів – 118 одиниць,
  • автомобільної техніки – 947 одиниць,
  • кораблі та катери – 3 одиниці,
  • цистерн з ГСМ – 60 одиниць,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21 одиниця,
  • спеціальна техніка – 12 одиниць.


Актуальні втрати окупантів / Інфографіка Генштаб ЗСУ

До слова, російські солдати хочуть "злиняти" з мінімальними втратами, оскільки знають, що ціль ЗСУ – знищити 100% загарбників. Про це свідчить ще одна перехоплена розмова ворога.

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