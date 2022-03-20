У Генштабі ЗСУ підрахували втрати з 24 лютого по 20 березня. Однак знищених росіян може бути більше, адже підрахунок складно вести через активні бойові дії в кількох регіонах України.
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Загальні бойові втрати Росії
Генштаб ЗСУ оприлюднив загальні бойові втрати противника станом 20 березня:
- особового складу – 14 700 осіб,
- танків – 476 одиниць,
- бойових броньованих машин – 1487 одиниць,
- артилерійських систем – 230 одиниць,
- РСЗВ – 74 одиниць,
- засоби протиповітряної оборони – 44 одиниць,
- літаків – 96 одиниць,
- гелікоптерів – 118 одиниць,
- автомобільної техніки – 947 одиниць,
- кораблі та катери – 3 одиниці,
- цистерн з ГСМ – 60 одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21 одиниця,
- спеціальна техніка – 12 одиниць.
Актуальні втрати окупантів / Інфографіка Генштаб ЗСУ
До слова, російські солдати хочуть "злиняти" з мінімальними втратами, оскільки знають, що ціль ЗСУ – знищити 100% загарбників. Про це свідчить ще одна перехоплена розмова ворога.
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