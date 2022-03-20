Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко. Він зазначив, що російські військові – деморалізовані.

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Загарбники мріють про втечу з України

За словами загарбника, у його батальйоні залишилось лише 13 військових з 60. Крім того, українські вояки знищили 70% їхньої техніки.

"Славетна армія Путіна" – деморалізована й втратила свою бойову міць. Тому командир батальйону ухвалив вольове рішення – тікати,

– зазначив Дехтяренко.

Речник також додав, що окупантам вигідно ухвалювати такі рішення, оскільки ціль українських військових знищити не 70%, а 100% російських загарбників. Саме тому єдина вірна тактика для них – втеча з українських земель.

До слова, незабаром в Росії проведуть черговий призов гарматного м'яса, яке українські військові продовжуватимуть пускати на фарш. Однак, щоб не повторити сумну долю тисяч своїх співгромадян, для росіян оприлюднили дієву інструкцію, як уникнути мобілізації.

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