ЗСУ на Чернігівщині знищили транспорт окупантів із провіантом та боєприпасами

Росія планувала захопити Україну за кілька днів, тому в загарбників наразі є серйозні проблеми з логістикою. Російські солдати практично не мають їжі, тож дедалі частіше вдаються до мародерства.

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Захисники знищили провізію та боєприпаси окупантів

Українські захисники продовжують давати гідну відсіч ворогам. Кожного дня Росія втрачає своїх військових та техніку.

Гарних новин вам на ніч, українці! Не доїдуть до окупанта боєприпаси та провіант. Два "КамАЗи" – мінус. Сили спротиву Чернігівщини працюють,

– розповіли захисники.

Загалом за 25 днів війни загинули понад 14,7 тисячі ворожих солдатів. Ті, які залишилися, – деморалізовані. Більшість з них намагаються втекти у Росію або здатися в полон.

Окрім цього, ЗСУ знищили дуже багато ворожої техніки. Мовиться про збитки на мільярди доларів.



Чергові успіхи ЗСУ на Чернігівщині / Фото Оперативне командування "Північ"



Згоріли 2 ворожі "КамАЗи" / Фото Оперативне командування "Північ"



Вони перевозили провізію та боєприпаси / Фото Оперативне командування "Північ"

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