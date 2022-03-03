Об этом по состоянию на 18:20 часов сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

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В результате авиационных ударов из-под завалов изъяты тела 33 погибших людей и 18 травмированных,

– отметили в ГСЧС.

Однако в связи с мощными обстрелами врага сейчас спасательные работы временно приостановлены.

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