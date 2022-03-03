По Чернигову оккупанты наносят авиационные удары. Мэр Атрошенко рассказал, что россияне разрушили памятники архитектуры, учебные заведения, больницы, десятки жилых домов.

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"Подобные потери Чернигов понес при бомбардировке нацистами 23 – 25 августа 1941 года. На днях такие же преступления против города и против человечества наносит российская армия", – сказал мэр Чернигова.

Чернигов выстоит

Глава города заявил, что Чернигов выстоял против нацистов, а сейчас выстоит против россиян. Он заверил, что город не сдадут, а люди будут бороться насмерть.

Черниговцы отдадут свою жизнь за родной город. Пусть победит жизнь смерть, а мир – победит тьму. Слава Чернигову! Слава нашим героям! Слава Украине!,

– сказал мэр.