Сегодня, 1 марта, глава Черниговской ОГА обратился к местным предпринимателям с просьбой быть осмотрительными и не помогать оккупантам.

Чаус обратил внимание на факт поступления звонков от российских оккупантов под видом представителей ВСУ об оказании помощи. Враги хотят получить понтон, координаты и помощь с техникой.

НИКОМУ НИ**Я,

– четко и понятно ответил глава ОГА в Чернигове.

Вячеслав Чаус обратил внимание черниговчан, чтобы те четко выполняли команды и задания исключительно из проверенных источников.

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