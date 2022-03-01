Сьогодні, 1 березня, голова Чернігівського ОДА звернувся до місцевих підприємців з проханням бути обачними та не допомагати окупантам.

Чаус звернув увагу на факт надходження дзвінків від російських окупантів під видом представників ЗСУ щодо надання допомоги. Вороги прагнуть отримати понтон, координати та допомогу з технікою.

НІКОМУ НІ**Я,

– чітко та зрозуміло відповів голова ОДА в Чернігові.

В'ячеслав Чаус звернув увагу чернігівчан, аби ті чітко виконували команди і завдання виключно з перевірених джерел.