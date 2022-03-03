По Чернігову окупанти завдають авіаційних ударів. Мер Атрошенко розповів, що росіяни зруйнували пам'ятки архітектури, заклади освіти, лікарні, десятки житлових будинків.

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"Подібних втрат Чернігів зазнав під час бомбардування нацистами 23-25 серпня 1941 року. Цими днями такі ж злочини проти міста та проти людства наносить російська армія", – сказав мер Чернігова.

Чернігів вистоїть

Очільник міста заявив, що Чернігів встояв проти нацистів, а зараз вистоїть проти росіян. Він запевнив, що місто не здадуть, а люди боротимуться на смерть.

Чернігівці віддадуть своє життя за рідне місто. Хай переможе життя смерть, а світ – переможе темряву. Слава Чернігову! Слава нашим героям! Слава Україні!,

– сказав мер.

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