Об этом сообщила спикер ГУ ГСЧС в области Ирина Щукина.

По ее словам, спасатели продолжают разбирать разрушенные конструкции школы. Также проводились поисковые работы на месте разрушенного дома по улице Чорновола.

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