Про це повідомила речниця ГУ ДСНС в області Ірина Щукіна.

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За її словами, рятувальники продовжують розбирати зруйновані конструкції школи. Поки знайшли тіло мертвого чоловіка. Про остаточну кількість постраждалих чи жертв наразі інформації немає.



Зруйнована школа №15 у Чернігові / ДСНС

Також проводились пошукові роботи на місці зруйнованого будинку на вулиці Чорновола.

Додамо що через обстріли окупантів з 6 березня 141 населений пункт в Чернігівській області залишається без світла. Мовиться про Чернігівський, Ніжинський та Прилуцький райони.

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