Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии Украины. При обыске в квартире одного из мужчин нашли бинокль, фото- и видеотехнику, а также телефоны украинских и российских мобильных операторов. Он не мог объяснить, откуда у него все это взялось.

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Другого мужчину удалось поймать с помощью местных жителей. Он распространял пророссийскую пропаганду. Обоих передали в СБУ.

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Сообщение от Нацгвардии