Россияне в очередной раз атаковали гражданские объекты.
Интересно Отключен третий энергоблок – ГСЧС о ситуации на Запорожской АЭС
Новые преступления агрессора
Оккупанты обстреляли дома в селе Гатное, Фастовский район, Киевская область.
Последствия русского мира еще будем разгребать долго,
– говорится в сообщении.
Оккупанты обстреляли село на Киевщине / Фото Радио Свобода
Оккупанты обстреляли село на Киевщине / Фото Радио Свобода
Оккупанты обстреляли село на Киевщине / Фото Радио Свобода
Оккупанты обстреляли село на Киевщине / Фото Радио Свобода
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!