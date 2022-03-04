Росіяни вкотре атакували цивільні об'єкти.
Цікаво Відключено третій енергоблок, – ДСНС про ситуацію на Запорізькій АЕС
Нові злочини агресора
Окупанти обстріляли будинки у селі Гатне, Фастівський район, Київська область.
Наслідки "русского міра" ще будемо розгрібати довго,
– йдеться у дописі.
Окупанти обстріляли село на Київщині / Фото Радіо Свобода
Окупанти обстріляли село на Київщині / Фото Радіо Свобода
Окупанти обстріляли село на Київщині / Фото Радіо Свобода
Окупанти обстріляли село на Київщині / Фото Радіо Свобода
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