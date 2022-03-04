Росіяни вкотре атакували цивільні об'єкти.

Цікаво Відключено третій енергоблок, – ДСНС про ситуацію на Запорізькій АЕС

Нові злочини агресора

Окупанти обстріляли будинки у селі Гатне, Фастівський район, Київська область.

Наслідки "русского міра" ще будемо розгрібати довго,

– йдеться у дописі.

Окупанти обстріляли село на Київщині / Фото Радіо Свобода

Окупанти обстріляли село на Київщині / Фото Радіо Свобода

Окупанти обстріляли село на Київщині / Фото Радіо Свобода

Окупанти обстріляли село на Київщині / Фото Радіо Свобода

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