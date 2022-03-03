Украинские защитники мужественно защищают наше государство от захватчиков. Они наносят врагам сокрушительные потери – за неделю войны погибли ориентировочно 9 тысяч оккупантов.
Актуально Мы уже не считаем ракет: на Черниговщине враг специально прицеливается по инфраструктуре
Супермаркеты "Велмарт" и "Сильпо" будут работать
В Черниговском городском совете рассказали, что 3 марта будут работать продовольственные магазины по следующим адресам:
- супермаркет "Велмарт" по улице Независимости, 32;
- все супермаркеты "Сильпо".
Режим работы будет зависеть от ситуации в городе.
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