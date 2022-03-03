Актуально Ми вже не рахуємо ракет: на Чернігівщину ворог спеціально прицілюється по інфраструктурі
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Російські загарбники продовжують обстрілювати українські міста, серед яких і Чернігів. Однак, попри постійні загрози бомбардування, у місті працюватимуть магазини.
Джерело:"Суспільне. Чернігів"
Актуально Ми вже не рахуємо ракет: на Чернігівщину ворог спеціально прицілюється по інфраструктурі
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Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!