Про обстріли міста розповів секретар Чернігівської міської ради.

Увага У Києві знову чути потужні вибухи

Ми вже не рахуємо. За цей час на Чернігів впало 7 – 8 ракет, усі вони були запущені прицільно по соціальній інфраструктурі – це геноцид,

– наголосив секретар Чернігівської міської ради.

Ракети націлюють навіть на лікарні

Він розповів, що у мікрорайон Бобровиця поцілили 2 ракети. Руйнувань зазнала районна лікарня з пологовим та ковідним відділеннями. Там зруйнований дах та вибиті вікна.

Пацієнти ковідного відділення перебували на верхньому поверсі, їх перевозять до міської лікарні №2.

Крім того, Олександр Ломако повідомив, що сьогодні із села Старий Білоус евакуювали літніх людей та перевозили у більш безпечне місце.

З його слів, в Ріпкинському та Чернігівському районах є населені пункти, які через дії ворога нині відрізані від постачання.

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