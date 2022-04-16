Впрочем, не все имеют возможность переехать куда-нибудь, или просто не хотят покидать свои гнездышки, пусть и изуродованные. Так что остаются жить там. Так, Центр стратегических коммуникаций опубликовал одну из таких историй.

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В Чернигове пожилые супруги живут в сгоревшей квартире

Петр Иванович – инвалид I группы, незрячий и передвигающийся на костылях. Нина Яковлевна – инвалид II группы. Внук также имеет инвалидность с детства.

В многоквартирный дом по улице Толстого, 122, где находились супруги вместе с внуком, попал вражеский снаряд.

По их словам, когда это произошло, все горело и бомбилось. К счастью, супругам с внуком удалось спастись.

Однако в результате взрыва сгорела большая часть дома. Вероятно, жители разъехались, ведь жить в этих квартирах почти невозможно. Но это не о Петре и Нине – люди до сих пор живут в своей квартире, стена которой повалена к соседней.

Они остались без запасов, сгорело все.

Как супруги живут в сгоревшей квартире с поваленной стеной / Фото Георгий Иванченко

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