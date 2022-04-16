Втім, не всі мають можливість переїхати кудись, або просто не хочуть покидати свої гніздечка, нехай і понівечені. Тож залишаються жити там. Так, Центр стратегічних комунікацій опублікував одну із таких історій.

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У Чернігова літнє подружжя живе у згорілій квартирі

Петро Іванович – інвалід I групи, незрячий та пересувається на милицях. Ніна Яківна – інвалід II групи. Онук також має інвалідність з дитинства.

У багатоквартирний будинок по вулиці Толстого, 122, де перебувало подружжя разом з онуком, потрапив ворожий снаряд.

За їх словами, коли це сталося, все горіло та бомбилося. На щастя, подружжю з онуком вдалося врятуватися.

Однак внаслідок вибуху згоріла більша частина будинку. Ймовірно, мешканці пороз'їжджалися, адже жити в тих квартирах майже неможливо. Але це не про Петра і Ніну – люди досі живуть у своїй квартирі, стіна якої повалена до сусідньої.

Вони залишилися без жодних запасів, згоріло усе.

Як подружжя живе у згорілій квартирі з поваленою стіною / Фото Георгій Іванченко​

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