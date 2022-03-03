Пожар возник в результате обстрелов российскими оккупантами. Организована защита смежных резервуаров, некоторые повреждены обломками. Принимаются меры по ликвидации пожара.

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Как сообщают в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сейчас принимаются меры по ликвидации пожара.

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