В Чернигове растет самая старая в Украине вишня-антипка. Дереву более 100 лет, но оно до сих пор каждую весну цветет и плодоносит.

Наталия Слабеняк вместе с мамой каждую весну приходят на Черниговский Детинец к вишне-антипке. Они любуются цветением старинного дерева и вдыхают невероятный аромат вишневых цветов.

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Вишне – более 100 лет. По неофициальной информации – почти 120 лет. Для многих черниговцев – "антипка-пенсионерка" – место, которое они обязательно посещают каждую весну.

"Я очень люблю эту старинную вишню. Каждый год прихожу, когда она зацветает и наслаждаюсь этим. Она мне придает силы. Смотрю на нее и радуюсь, что даже такая старая вишня каждый год цветет, как молодая. И очень благодарна ей за это", – поделилась жительница Чернигова Елена.

В Чернигове растет самая старая вишня-антипка в Украине: смотрите сюжет 24 канала

По словам черниговских экологов, именно это дерево – старейшая вишня-антипка в Украине. Единственный ее недостаток – не слишком вкусные ягоды.

"Она съедобна, но вкус ее не очень привлекателен. Вкус вишни антипки больше имеет приманку для птиц. Птицы ее едят и соответственно разносят с пометом косточки", – рассказал эколог Юрий Капенко.

Аромат от цвета антипки слышно за несколько сотен метров. Сам вид антипки говорит о ее почтенном возрасте – переплетенный ствол, невероятно широкая крона и тысячи цветов.

Побеги из этой вишни много лет рассаживали по Чернигову. Теперь деревца от "антипки-мамы" можно увидеть и в других парках города, на территории школ и садиков.