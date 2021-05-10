В Чернігові росте найстаріша в Україні вишня-антипка. Дереву понад 100 років, але воно досі щовесни квітне і плодоносить.

Наталія Слабеняк разом з мамою щовесни приходять на Чернігівський Дитинець до вишні-антипки. Вони милуються цвітінням старовинного дерева та вдихають неймовірний аромат вишневих квітів.

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Вишні – понад 100 років. За неофіційною інформацією – майже 120 років. Для багатьох чернігівців – "антипка-пенсіонерка" – місце, яке вони обов'язково відвідують щовесни.

"Я дуже люблю цю старовинну вишню. Щороку приходжу, коли вона зацвітає і насолоджуюсь цим. Вона мені надає сили. Дивлюсь на неї і радію, що навіть така стара вишня щороку цвіте, як молода. І дуже вдячна їй за це", – поділилась мешканка Чернігова Олена.

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За словами чернігівських екологів, саме це дерево – найстаріша вишня-антипка в Україні. Єдиний її недолік – не надто смачні ягоди.

"Вона їстівна, але смак її не дуже привабливий. Смак вишні-антипки більше має принаду для птахів. Птахи її їдять і відповідно розносять з послідом кісточки", – розповів еколог Юрій Капенко.

Аромат від цвіту антипки чутно за кілька сотень метрів. Сам вигляд антипки говорить про її поважний вік – переплетений стовбур, неймовірно широка крона та тисячі квітів.

Пагони з цієї вишні багато років розсаджували по Чернігову. Тепер деревця від "антипки-мами" можна побачити і в інших парках міста, на території шкіл та садочків.